Lesotho'da ilk Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.



Sağlık Bakanlığı, ülkeye giriş yapan bir kişide Kovid-19 virüsü tespit edildiğini ancak bu kişide hastalıkla ilgili bir belirtinin olmadığını açıkladı.



Virüs tespit edilen kişinin karantinaya alındığı kaydedildi.



Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise kıta genelinde 69 bin 500 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve 2 bin 400 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yaklaşık 2 milyon nüfusuyla Lesotho, Afrika'da bugüne kadar Kovid-19 tespit edilmeyen tek ülkeydi.