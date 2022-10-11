Lesotho Krallığı'nda yeni kurulan parti RFP, ulusal meclis seçimlerinde ilk sırayı aldı

Güney Afrika ülkesi Lesotho Krallığı'nda 7 Ekim'de düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, yeni kurulan parti Refah için Devrim (RFP) ilk sıraya yerleşti.
Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, RFP meclisteki 120 sandalyeden 56'sını kazanarak sandıktan birinci çıktı.
Martta iş insanı Sam Matekane tarafından kurulan RFP, mecliste çoğunluğu elde edemedi. RFP'nin diğer küçük partilerle koalisyona gitmesi bekleniyor.
2017'deki seçimlerde 48 sandalye kazanan Tüm Basotho Sözleşmesi (ABC) ise bu seçimde yalnızca 8 sandalye kazanabildi.
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