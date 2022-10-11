2017'deki seçimlerde 48 sandalye kazanan Tüm Basotho Sözleşmesi (ABC) ise bu seçimde yalnızca 8 sandalye kazanabildi.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Lesotho, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lesotho Krallığı'nda yeni kurulan parti RFP, ulusal meclis seçimlerinde ilk sırayı aldı - Son Dakika

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