Lesoto Krallığı Başbakanı ve eşine 'cinayet' soruşturması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lesoto Krallığı Başbakanı ve eşine 'cinayet' soruşturması - Son Dakika Dünya

Lesoto Krallığı Başbakanı ve eşine 'cinayet' soruşturması

6 saat önce

Afrika'da bulunan ve küçük bir krallık olan Lesoto Krallığı Başbakanı Tom Thabane'nin ilk eşi Lipolelo Thabane, 2017 yılında öldürüldü.

Lesoto Krallığı Başbakanı ve eşine 'cinayet' soruşturması, System.String[]

Afrika'da bulunan ve küçük bir krallık olan Lesoto Krallığı Başbakanı Tom Thabane'nin ilk eşi Lipolelo Thabane, 2017 yılında öldürüldü. 3 yıl sonra bulunan delillerin ardından polis, Tom Thabane'yi ve ikinci eşi Maesaiah Thabane'yi sorguya çağırdı. Sorguya gelmeyen ve kayıp olan Maesaiah Thabane hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Afrika'da bulunan ve etrafı Güney Afrika topraklarıyla çevrili olan Lesoto Krallığı Başbakanı Tom Thabane'nin ilk eşi Lipolelo Thabane, 2017 yılında silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. 3 yılın ardından cinayeti soruşturan polis, cinayetin işlendiği bölgeden bir telefon görüşmesinin yapıldığını ve olay yerinden aranan cep telefonu numarasının Başbakan Thabane'ye ait olduğunu belirledi. Polis, Başbakan Tom Thabane ve ikinci eşi Maesaiah Thabane'yi sorguya çağırdı. Yerel medya, başbakanın 'isteksizce' sorguyu kabul ettiğini, ancak ikinci Maesaiah Thabane'yi sorguya gelmediğini duyurdu. Başbakan Tom Thabane ya da polisten henüz Maesaiah Thabane'nin nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı. Maesaiah Thabane için 10 Ocak'ta tutuklama emri çıkarıldı.Soruşturmayı yöneten polis şefi ise yabancı basına yaptığı açıklamada, 32 yıllık meslek hayatında bu olaydan daha karışık ve tehlikeli bir soruşturmada çalışmadığını belirtti. Soruşturmanın ilerlemesi için birçok kez engellendiğini belirten polis şefi, hiçbir şeyden korkmadığını ifade etti. Başbakan ve ikinci eşi hakkında elde edilen deliller kamuoyuyla henüz paylaşılmazken; polisten yapılan açıklamada, delillerin son derece kuvvetli olduğu belirtildi.


Afrika, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:31 Kaynak: DHA
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