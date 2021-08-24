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letgo'dan "Güvenli Ödeme ve Kargo" hizmeti - Son Dakika

letgo'dan "Güvenli Ödeme ve Kargo" hizmeti

24.08.2021 12:55
letgo'dan

letgo, kullanıcılarına kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ikinci el alışveriş deneyimi sunmak amacıyla "Güvenli Ödeme ve Kargo" hizmetini devreye aldı.

letgo, kullanıcılarına kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ikinci el alışveriş deneyimi sunmak amacıyla "Güvenli Ödeme ve Kargo" hizmetini devreye aldı.

letgo'dan yapılan açıklamaya göre, hizmet kapsamında, letgo'nun kargo tarafındaki stratejik iş ortağı Yurtiçi Kargo olurken, güvenli ödeme tarafındaki stratejik iş ortağı ise iyzico oldu.

letgo'nun Güvenli Ödeme ve Kargo hizmeti ile kullanıcılar, tüm kategorilerde 30 kilo ağırlığa kadar olan ürünleri adreslerine teslim alabilirken, Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderebiliyor. Bu sayede alıcıyla yüz yüze görüşme imkanı olmayan, tercih etmeyen veya farklı şehirlerde yaşayan satıcılar oturdukları yerden, kolayca her yere satış yapabiliyor.

"Alıcı koruması" ile daha güvenli bir alışveriş deneyimi

Yeni özellik kapsamında devreye alınan "Alıcı koruması" ile kullanıcılara daha güvenli bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

Kullanıcılar, ödemelerini iyzico güvenli ödeme sistemi altyapısı ile güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirken, kendilerine hiç ulaşmayan, ilanda anlatıldığı gibi olmayan veya kötü koşullarda gelen ürünler için para iadesi talep edebiliyor.

Ayrıca, letgo destek ekibi, her türlü sorunda kullanıcılarına destek vermek için hazır bulunuyor. Alıcılar, alıcı koruması hizmeti için ürün bedeli üzerinden belirli bir oranda ücret öderken, satıcılardan herhangi bir komisyon veya işlem bedeli alınmıyor.

"Sadece temmuz ayında 250 binden fazla ürün güvenli ödeme ve kargo özelliği ile listelendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen letgo Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Selin Süzer, şunları kaydetti:

"Biz letgo olarak, Türkiye'de ikinci el alışverişi akıllara yerleştiren marka olma hedefi ile yola çıktık. En yeni teknolojilerle sezgisel tasarımı bir araya getirerek daha iyi bir alışveriş deneyimi yaratmak ve ikinci el alışverişi çok daha kolay ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir ikinci el alışveriş deneyimi yaşatmak, bu deneyimi teknoloji ve inovasyonla birleştirmek amacıyla ikinci el eşya alışverişinde güvenli ödeme ve kargo özelliğimizi devreye aldık.

Pandemi sürecinde kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için yaptığımız ölçümlemelerde 'kargo' ve 'ödeme' ile ilgili kelimelerin geçtiği diyaloglarda büyük bir artış olduğunu gözlemledik. Kullanıcı talepleri evriliyor. Bu özelliği devreye aldıktan hemen sonra güncel ilanlarda gördük ki sadece temmuz ayında kullanıcılarımız 250 binden fazla ürünü güvenli ödeme ve kargo özelliğini seçerek listeledi. Özellikle pandemi döneminde böyle bir özelliği devreye almamız hem alıcılar hem satıcılar tarafında çok kıymetli bir adım oldu. Önümüzdeki dönemde de odağımız; kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun yenilikçi, etkili ve güvenli hizmetler sağlamak olacak."

Güvenli Ödeme ve Kargo özelliği nasıl çalışıyor?

letgo'nun yeni Güvenli Ödeme ve Kargo özelliği uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan birçok işlemi gerçekleştirmeye olanak tanıyor. Alıcı; ilgilendiği ilan için "teklif yap" butonuna basarak satıcıya 24 saat boyunca geçerli bir fiyat teklifi gönderebiliyor. Satıcının teklifi kabul etmesinin ardından alıcı, 24 saat içerisinde iyzico güvenli ödeme sistemi üzerinden ödemesini yapabiliyor. Ödeme sırasında kargo ücreti alıcı tarafından karşılanıyor ve bütün kazanç satıcının oluyor. Ödeme sonrasında kargo şubesine ürün teslimi için alıcı ve satıcının açık adresleri taraflarla paylaşılmadan bir kargo kodu oluşturuluyor ve satıcıya ürünü kargolaması için 5 gün süre tanınıyor. Ürün, kargo şubesine tesliminden sonraki 2-7 gün içerisinde alıcıya ulaşıyor.

Alıcı, ürünü teslim alıp siparişi onayladığında ürünün bedeli satıcının iyzico hesabındaki cüzdanına gönderiliyor. Eğer alıcı ürün hakkında bir sorun bildirirse bu durumu çözmeleri için alıcı ve satıcıya 48 saat süre veriliyor. Bu sürenin sonunda bir anlaşmaya varamazlarsa sorunun çözülmesi için letgo destek ekibine bildirimde bulunulabiliniyor. Alım ve satım sürecinin sonunda satıcılar da alıcıları değerlendirebiliyor, böylece güvenilir alıcıları seçerek satış yapma imkanına sahip olunuyor.

letgo'dan Güvenli Ödeme ve Kargo hizmeti

Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi letgo'dan 'Güvenli Ödeme ve Kargo' hizmeti - Son Dakika Ekonomi


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