letgo'dan ikinci el pazarı için oto+ hizmeti - Son Dakika

CARMEDYA.COM – İkinci el platformu letgo, otomobil kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarına çözüm bulmak amacıyla letgo oto+ isimli yeni bir iş modeli geliştirdi.

Yeni hizmet standart olarak gelen 3 temel özellikle tüketiciyle buluşuyor. Tüm araçlar şeffaf bir şekilde, TSE onaylı ekspertiz raporu ve en ufak ayrıntıları dahi gösteren fotoğraflar ile satışa sunuluyor. İkinci olarak, 12 ay/20 bin km garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek riskler de güvence altına alınıyor. Son olarak, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14 gün/500 km içinde değişim imkanından faydalanabiliyor. Tüm bu hizmetler ise ücretsiz olarak sunuluyor.

Ayrıca, çözüm ortaklarıyla birlikte sağlanılan sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerin yanı sıra, Türkiye'nin her yerine, kapıya teslim ve takas imkanıyla araç alımındaki tüm ihtiyaçlara cevap veriliyor.

letgo oto+'ta herkes, letgo uygulaması ya da letgootoplus.com üzerinden satışa sunulan araç portföyünden istediği aracı seçerek letgo oto+ güvencesiyle anında satın alabiliyorlar.

letgo Genel Müdürü Onur Kavak

"Bizim en büyük showroom'umuz dijital platformumuz" ifadesiyle letgo uygulamasının 7/24 açık online showroom olduğunu belirten letgo Genel Müdürü Onur Kavak, "alım tarafında sunulan bütün hizmetleri tamamen online kanallara taşımak ve araba alımını internetten bir kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz" dedi.

Çok zahmetli ve uzun süren araç satış süreci, letgo oto+ ile birkaç saat içinde çözümleniyor. Aracını satmak isteyenler, letgootoplus.com ya da letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor ve randevuyla letgo oto+ ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabaya son ve değerinde fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor.

İlk müşteri tecrübe merkezi Maslak'ta açıldı

letgo oto+, İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi'de 1600 m2'lik bir alanda kurulan "ilk müşteri tecrübe merkezi" ile 5 araç lifti kapasiteli ekspertiz bölümü ve showroom alanı ile hizmet veriyor.

letgo oto+ ile araç alım satımında yaşanan tüm sorunları kökünden çözerek, hiç olmadığı kadar kolay ve güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden letgo Genel Müdürü Onur Kavak sektöre dair değerlendirmelerde bulunarak "Türkiye'de 2020 sonu itibarıyla kayıtlı 13 milyon araba var. Buna karşılık yine geçen yıl 6,5 milyon ikinci el araç satışı oldu. Bu verilerden yola çıkarak araba sayısının yarısı kadar satış olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan satılan ikinci el araç sayısı birinci el araçlardan 11 kat daha fazla. Türkiye, çok büyük bir ikinci el pazarı. Türkiye'deki arabaların ortalama yaşının 13'ün üzerinde olduğunu düşünürsek eskiyen araçların yenilenmesi gerek. Bu da pazarın büyümesinde etkili olacak" dedi.

Türkiye ikinci el araba pazarının büyüklüğüne rağmen, tüketicilerin ihtiyaçlarını birebirde karşılayabilen ve herkesin ortak tercihi olan bir platformun henüz olmadığını dile getiren Onur Kavak, şöyle konuştu: "Araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarını anlayıp bunları ortadan kaldıracak çözümler sunmak gerekiyor. letgo ikinci el pazarına ilk olarak 2017 yılında araba kategorisini yayına alarak girdi. O dönemdeki asıl amacımız araba kategorisine olan talebi gözlemlemek ve ihtiyaçları analiz edebilmekti. Çok kısa bir süre içerisinde platformda yayınlanan milyonlarca ilan hem pazardaki ihtiyacın büyüklüğünü anlamamızda hem de özellikle son kullanıcı tarafında yaşanan sıkıntıları görmemize yardımcı oldu. Araba kategorimizin müdavimi kullanıcılarımızla yaptığımız araştırmalar sonrasında gördük ki, ikinci el araba piyasasında, aynı ikinci el eşya pazarında olduğu gibi, tüketicilerin henüz çözüm bulamadığı birçok sorun var. Artık sadece alım satımın hızlı bir şekilde yapılabildiği bir pazaryeri olmak yeterli değil. Araba alım-satım esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları da ortadan kaldıran ve alım satım deneyiminin tamamını sahiplenen bir çözüm ortağı olmak gerekiyor."

letgo oto+'tan sonra ikinci el araç pazarında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden letgo Genel Müdürü Onur Kavak, letgo oto+ ile ilgili hedeflerini şu şekilde paylaştı: "letgo oto+, araba alıp satmanın en kolay ve güvenilir yolu. Dijital platformumuzdan, fiziki mağazaya kadar uçtan uca mükemmel müşteri deneyimi yaratarak, ikinci el araba denildiğinde akla en çok gelen ve tercih edilen çözüm ortağı olmak istiyoruz. 2021 yılı içerisinde Türkiye'deki birçok şehre açılımımız olacak. Gelecekte öyle bir kolaylık ve güven şeffaflık sunmak istiyoruz ki Türkiye'nin neresinde olursanız olun, letgo oto+'ın sattığı arabaları fiziksel olarak görme ihtiyacı dahi duymadan gözünüz kapalı bir şekilde, konforunuzu hiç bozmadan, sadece bir tıkla güvenle ve kolayca alın, biz kapınıza kadar getirelim. Siz de arabanızın keyfini sürün."