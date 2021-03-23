letgo, yeni hizmeti letgo oto+ ile "ikinci ele" hareket getirecek - Son Dakika

letgo, yeni hizmeti letgo oto+ ile "ikinci ele" hareket getirecek

23.03.2021 14:03
letgo, yeni hizmeti letgo oto+ ile

İkinci el platformu letgo, araba alım satım sürecindeki tüm pürüzleri ortadan kaldırarak, araba alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren yeni bir iş modeli hayata geçirdi.

İkinci el platformu letgo, araba alım satım sürecindeki tüm pürüzleri ortadan kaldırarak, araba alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren yeni bir iş modeli hayata geçirdi.

letgo açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük ikinci el platformu letgo, araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarına kalıcı ve kökten çözüm bulmak amacıyla letgo oto+ isimli yeni bir iş modeli geliştirdi.

letgo oto+, dijitalden fiziksele uçtan uca kusursuz bir müşteri deneyimi sunarak araba alıp satmayı kolay ve güvenli hale getiriyor.

letgo oto+'ın zengin portföyündeki tüm arabalar letgo oto+ güvencesiyle standart olarak gelen 3 temel özellikle tüketiciyle buluşuyor.

Birincisi, tüm arabalar şeffaf bir şekilde, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) onaylı ekspertiz raporu ve en ufak ayrıntıları dahi gösteren fotoğraflar ile satışa sunuluyor. Böylece, arabanın durumuyla ilgili akılda hiçbir soru kalmıyor.

İkinci olarak, 12 ay/20 bin kilometre garanti verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek riskler de güvence altına alınıyor.

Son olarak, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14 gün/500 kilometre içinde değişim imkanından faydalanabiliyor.

Üstelik, letgo oto+ tüm bu özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Ayrıca, çözüm ortaklarıyla birlikte sağlanan sigorta ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerin yanı sıra, Türkiye'nin her yerine, kapıya teslim ve takas imkanıyla araba alımındaki tüm ihtiyaçlara cevap veriliyor.

letgo oto+, araba satmanın yeni ve kolay yolu

Açıklamada verilen bilgilere göre, çok zahmetli ve uzun süren araba satış süreci, letgo oto+ ile sadece birkaç saat içinde çözümleniyor.

Arabasını satmak isteyenler, letgootoplus.com ya da letgo uygulaması üzerinden arabalarının bilgilerini girerek ön fiyat teklifi alıyor ve randevuyla letgo oto+ ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında, arabaya son ve değerinde fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor.

İlk müşteri tecrübe merkezi Maslak'ta açıldı

letgo oto+, İstanbul Maslak Atatürk Oto Sanayi'de 1600 metre karelik bir alanda kurulan "ilk müşteri tecrübe merkezi" ile Türkiye'nin en büyüğü olan 5 araba lifti kapasiteli ekspertiz bölümü ve showroom alanı ile hizmet veriyor. letgo oto+, müşterilerine, arabalarının değerini kaybetmeden tek bir merkezde güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde satışını yapabilme; aynı zamanda letgo güvencesiyle kolayca araba satın alabilme imkanı sunuyor.

"Bizim en büyük showroom'umuz dijital platformumuz"

letgo Genel Müdürü Onur Kavak, letgo oto+'ta müşterilerin, letgo uygulaması ya da letgootoplus.com üzerinden satışa sunulan zengin araba portföyünden istediği arabayı seçerek letgo oto+ güvencesiyle anında satın alabildiğini kaydetti.

"Bizim en büyük showroom'umuz dijital platformumuz." ifadesiyle letgo uygulamasının 7/24 açık online showroom olduğunu belirten Kavak, "Alım tarafında sunulan bütün hizmetleri tamamen online kanallara taşımak ve araba alımını internetten bir kıyafet almak kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

letgo oto+ ile araba alım satımında yaşanan tüm sorunları kökünden çözerek, hiç olmadığı kadar kolay ve güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Kavak sektöre dair, "Türkiye'de 2020 sonu itibarıyla kayıtlı 13 milyon araba var.

Buna karşılık yine geçen yıl 6,5 milyon ikinci el araç satışı oldu. Bu verilerden yola çıkarak araba sayısının yarısı kadar satış olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan satılan ikinci el araç sayısı birinci el araçlardan 11 kat daha fazla. Türkiye, çok büyük bir ikinci el pazarı. Türkiye'deki arabaların ortalama yaşının 13'ün üzerinde olduğunu düşünürsek eskiyen araçların yenilenmesi gerek. Bu da pazarın büyümesinde etkili olacak." bilgilerini verdi.

"Tüketicilerin henüz çözüm bulamadığı birçok sorun var"

Türkiye ikinci el araba pazarının büyüklüğüne rağmen, tüketicilerin ihtiyaçlarını birebirde karşılayabilen ve herkesin ortak tercihi olan bir platformun henüz bulunmadığını aktaran Onur Kavak, şunları kaydetti:

"Araba kategorisindeki tüketici ihtiyaçlarını anlayıp bunları ortadan kaldıracak çözümler sunmak gerekiyor. letgo ikinci el pazarına ilk olarak 2017 yılında araba kategorisini yayına alarak girdi. O dönemdeki asıl amacımız araba kategorisine olan talebi gözlemlemek ve ihtiyaçları analiz edebilmekti. Çok kısa bir süre içerisinde platformda yayınlanan milyonlarca ilan hem pazardaki ihtiyacın büyüklüğünü anlamamızda hem de özellikle son kullanıcı tarafında yaşanan sıkıntıları görmemize yardımcı oldu.

Araba kategorimizin müdavimi kullanıcılarımızla yaptığımız araştırmalar sonrasında gördük ki, ikinci el araba piyasasında, aynı ikinci el eşya pazarında olduğu gibi, tüketicilerin henüz çözüm bulamadığı birçok sorun var. Artık sadece alım satımın hızlı bir şekilde yapılabildiği bir pazaryeri olmak yeterli değil. Araba alım-satım esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunları da ortadan kaldıran ve alım satım deneyiminin tamamını sahiplenen bir çözüm ortağı olmak gerekiyor."???????

Otomobil, Türkiye, Sigorta, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel letgo, yeni hizmeti letgo oto+ ile 'ikinci ele' hareket getirecek - Son Dakika


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