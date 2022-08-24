Letonya'da "Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi" çağrısı - Son Dakika
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Letonya'da "Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi" çağrısı

24.08.2022 14:06
Letonya'da "Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi" çağrısı

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin tutumuna muhalefet eden Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi çağrısında bulundu.

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin tutumuna muhalefet eden Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi çağrısında bulundu.

Levits, LSM'ye verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun Batı için "rutin" hale geldiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından beri Letonya toplumunda hem olumlu hem de olumsuz etkiler gözlemlendiğine işaret eden Levits, vatandaşlarının "daha vatansever" hale geldiğini kaydetti.

Levits, bu süreçte ülkesinde Rusça konuşan ve "devlete sadık olmayan bir kesimin" ortaya çıktığını belirterek "Bizim görevimiz bununla uğraşmak ve onları toplumdan izole etmek." dedi.

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Kaynak: AA

Letonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Letonya'da 'Rusça konuşan vatandaşların toplumdan izole edilmesi' çağrısı - Son Dakika

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