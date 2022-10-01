Letonya'da halk genel seçimler için sandık başında - Son Dakika
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Letonya'da halk genel seçimler için sandık başında

01.10.2022 15:14
Letonya'da halk genel seçimler için sandık başında

Letonya'da halk 100 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Letonya'da halk 100 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Ülkede halkın sandık başına gittiği genel seçimler öncesinde yapılan anketler, Başbakan Krisjanis Karins'in Yeni Birlik Partisinin yüzde 20'ye varan oranla en çok oy alan parti olduğunu gösterdi.

Toplam 19 partinin 1800'den fazla adayı bulunan seçimde sadece 8 partinin 100 sandalyeli Saeima yasama meclisinde bir yer elde etmek için gereken yüzde 5'lik barajı aşması bekleniyor.

Letonya hükümetinin başına Ocak 2019'da geçen Karins, şu anda Yeni Birlik Partisi ile Ulusal İttifak, Development/For! ve Muhafazakar Partiyi içeren dört partili bir azınlık koalisyonuna liderlik ediyor.

Seçim, Rusya- Ukrayna savaşı, etnik-Rus azınlık meselesindeki fikir ayrılıkları ve yüksek enerji fiyatlarıyla gelen ekonomik endişelerin arasında gerçekleşiyor.

Letonya'nın 1,9 milyonluk nüfusunun yüzde 25'inden fazlasını oluşturan etnik-Rus azınlığa hizmet eden partilere verilen desteğin, sadık seçmenlerin bir kısmının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana çeşitli nedenlerle desteğini çekmesi nedeniyle eskisinden farklı olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Letonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Letonya'da halk genel seçimler için sandık başında - Son Dakika

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