Letonya'dan bir uçağın Belarus hava sahasını ihlal ettiği bildirildi - Son Dakika

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Letonya'dan AN-2 model bir uçağın Belarus hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Letonya tarafından hafif motorlu AN-2 model bir uçağın Belarus hava sahasının 300 metre derinliğine doğru ihlalde bulunduğu ve ardından tekrar Letonya'ya geri döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Belarus hava sahasının ihlali ilk değil. 4 Aralık 2021'de de Ukrayna helikopteri Novaya Rudnya sınır noktasında Belarus hava sahasını ihlal etmişti. Ayrıca bu yıl 24 Ocak'ta Maloritsk bölgesinde Hmelişçe yerleşim birimi yakınlarındaki sınırda Ukrayna'ya ait insansız hava aracının ihlali kayıtlara geçmişti." ifadeleri kullanıldı.