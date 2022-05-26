Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics: "Hem Türkiye hem de İsveç ve Finlandiya NATO için önemli" - Son Dakika
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Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics: "Hem Türkiye hem de İsveç ve Finlandiya NATO için önemli"

26.05.2022 13:51
Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics: "Hem Türkiye hem de İsveç ve Finlandiya NATO için önemli"

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, hem Türkiye'nin hem de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ittifak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, hem Türkiye'nin hem de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ittifak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"Neatkariga" gazetesine konuşan Rinkevics, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye'nin çekincelerini ve taraflar arasında bu konuda yürütülen görüşmeleri değerlendirdi.

Rinkevics, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin, Türkiye'nin talepleri konusunu ele almak üzere dün Ankara'da olduğunu hatırlatarak, kendisinin de bizzat Finlandiya ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü kaydetti.

Edgars Rinkevics, "silah ihracatının kontrolü", "ticaret kısıtlaması" ve "terör örgütleri" meselelerinin Türkiye için önemli olduğunun altını çizdi.

Rinkevics, "Hem Türkiye hem de İsveç ve Finlandiya NATO için önemli. Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin sadece Baltık Denizi Bölgesi'ne değil ittifakın bütününe sağlayacağı önemli katkıyı dikkate alan bir çözüm bulunmasını temenni ediyorum." dedi.

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, bu üç ülkenin NATO üyeliklerinin, ülkesinin güvenlik çıkarları açısından da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

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