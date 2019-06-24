Letonya Genelkurmay Başkanı'ndan Orgeneral Güler'e ziyaret
54 dakika önce
Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnıns, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti.
Letonya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnıns, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara
'da bulunan Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnıns askeri törenle karşılandı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.
(İHA)
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