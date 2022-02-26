Letonya, Rus opera sanatçısını "savaş propagandası" yaptığı gerekçesiyle kara listeye aldı - Son Dakika

Letonya, savaş propagandası yaptığı gerekçesiyle Rus opera sanatçısı Nikolai Baskov'u kara listeye aldığını duyurdu.

Letonya'da kamu yayıncılığı yapan LSM'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Baskov'a karşı tedbirin "savaş propagandası yaptığı ve Ukrayna'ya karşı saldırganlığı desteklediği" gerekçesiyle alındığını belirtti.

Rinkevics, kara listeye alınan Baskov'un süresiz olarak ülkede istenmeyen kişi listesine eklendiğini kaydetti.

İlk Ukraynalı mülteciler, Letonya'ya ulaştı

Öte yandan Ukrayna'dan gelen ve birkaç aileden oluşan ilk göçmelerin, Letonya'nın başkenti Riga'ya ulaştığı bildirildi.

Letonya Samaritan Derneği tarafından desteklenen birkaç aileden oluşan göçmenlerin tamamının Kiev'den geldiği ve birkaç grubun daha Letonya'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Derneğin yöneticisi Andris Berzins, göçmenlerin tamamının Letonya'da uzun süre kalmayı planlamadığını söyledi.

Ülkede Ukrayna'dan gelen göçmenlere evlerinin anahtarını ücretsiz vermeye hazır kişilerin olduğu aktarıldı.