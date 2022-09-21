Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı

21.09.2022 14:51
Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı

Letonya ve Hollanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine, Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısında bulundu.

Letonya ve Hollanda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine, Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesini istedi.

Rinkevics, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin kısmi seferberliğini ve ilhakını duyurdu. Onun şantajına boyun eğmemeli ve Ukrayna'yı elimizden geldiğince desteklemeliyiz" dedi.

Rinkevics, Rusya'nın bugün Avrupa ve dünya barışı için "geçen yüzyıldaki Nazi Almanyası kadar tehlikeli olduğunu" belirtti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de yaptığı açıklamada, Putin'in kısmi seferberlik ilanının "panik işareti" olduğunu söyledi.

Hollanda yayın kuruluşu NOS'un aktardığına göre, Rutte, "Macaristan büyüklüğünde bir alan halen Ruslar tarafından işgal ediliyor." ifadelerini kullanarak Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Putin, devlet kanallarından yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.

Putin, "Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum Putin'in 'Her türlü silahı kullanırız' sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Hollanda, Letonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı 'Ukrayna'ya destek' çağrısı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:44 Nevşehir'e dolu yağdı! Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı
20:43 Başakşehir'de dehşeti yaşayan kadın konuştu! Kurşun yağdırmış
20:21 Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım
19:49 İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı
19:41 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi şaşkınlık yarattı: Onu hayırlısıyla uğurlarsınız
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 20:57:20. #1.11#
SON DAKİKA: Letonya ve Hollanda, Putin'in seferberlik ilanına karşı "Ukrayna'ya destek" çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement