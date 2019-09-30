Son Dakika Haberleri: Letonyalı öğrenciler Hasandağı'na çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Letonyalı öğrenciler Hasandağı'na çıktı

23 dakika önce

Erasmus Projesi kapsamında Aksaray'a gelen Letonyalı öğretmen ve öğrenciler, Hasandağı'na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Letonyalı öğrenciler Hasandağı'na çıktı, System.String[]

Erasmus Projesi kapsamında Aksaray'a gelen Letonyalı öğretmen ve öğrenciler, Hasandağı'na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca kabul edilen "Yaparak Yaşayarak Öğrenme" isimli Erasmus Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında, Letonya, Litvanya ve İtalya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler Atatürk Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi.

Letonyalı grup, daha sonra 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'na tırmandı. Grup, 6 saatlik zirve yürüyüşünü 4 buçuk saatte tamamlamayı başardı.

Hasandağı'nın "ihtişamıyla büyüleyici bir dağ" olduğunu belirten Letonyalılar, kendi ülkelerinde olmayan böyle bir dağa çıkmaktan ve dağcılık sporunu yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Anadolu Lisesi, Aksaray, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah
İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı İspanya'daki bir Flamenko ekibi, düğünlerin vazgeçilmez şarkısı Erik Dalı'yla dans etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:34:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Letonyalı öğrenciler Hasandağı'na çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]