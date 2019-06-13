Son Dakika Haberleri: Letonyalı turist sayısında yüzde 50.2'lik artış
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Letonyalı turist sayısında yüzde 50.2'lik artış

1 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts'i makamında kabul etti.

Letonyalı turist sayısında yüzde 50.2'lik artış, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts'i makamında kabul etti. 2019 yılının ilk 5 ayında Letonyalı turist sayısında geçen seneye göre yüzde 50.2'lik artış olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu Letonyalıların Antalya'yı sevdiğini ifade etti.

Vali Münir Karaloğlu, bir dizi ziyaret için Antalya'da bulunan Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Elferts'in yaptığı ziyaretten memnun olduğunu dile getirdi. 2019 yılının Antalya turizmi için rekorlarla başladığını belirten Vali Karaloğlu, "Antalya turizmde her sene yeni rekorlara koşuyor. Pazarımız ve turizm gelirlerimiz her sene daha da artıyor. Bu senenin ilk beş ayının rakamlarına baktığımızda mutlu olmamak elde değil. Letonyalı turistlerin sayısındaki artış da bizi mutlu ediyor" dedi.

2019 yılında Antalya'ya gelen Letonyalı Turist sayısında da geçen seneye göre yüzde 50.2'lik bir artış olduğuna değinen Vali Karaloğlu, "Bu rakamların artacağına inanıyorum. Letonyalıların Antalya'yı tercih etmesinde Büyükelçi'nin de katkıları büyük. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
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