Letoon Antik Kenti için destek protokolü imzalandı - Son Dakika

Muğla'da, Letoon Antik Kenti için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'nda, Vali Orhan Tavlı başkanlığında, DSİ 21.Bölge Müdürü Göktuğ İlter, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanları Özgen Uysal, Suat Esin, Yüksel Aslan, Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Hamdi Turhan, Fethiye Müze Müdürü Emel Özkan'ın yanı sıra Kazı Başkanlığını Doç. Dr. Erdoğan Aslan, hazırlanan destek protokolünü imza attı.

Vali Tavlı, yaptığı konuşmada, Muğla'daki antik kentlerin önemine vurgulayarak, bu protokol ile Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ilgilendiği antik kentlerin diğer kurumlarla da iş birliği içinde sahip çıkılması için uğraş verdiklerini söyledi.

Toplantının sonunda Doç. Dr. Erdoğan Aslan yaptıkları kazılarla ilgili bilgilendirme yaptı.