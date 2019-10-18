Son Dakika Haberleri: Levan Shengelia: Malatya maçından galip gelmek istiyoruz
Son Dakika Spor Levan Shengelia: Malatya maçından galip gelmek istiyoruz

Levan Shengelia: Malatya maçından galip gelmek istiyoruz

1 saat önce

İTTİFAK Holding Konyaspor'un Gürcü futbolcusu Levan Shengelia, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Levan Shengelia: Malatya maçından galip gelmek istiyoruz, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor'un Gürcü futbolcusu Levan Shengelia, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan yeşil beyazlıların yeni transferi Levan Shengelia, takıma çok çabuk adapte olduğunu söyledi. Shengelia, "Öncelikle kariyerim açısında Konyaspor'a gelmek çok önemliydi. Benim için deneyim oldu. Çünkü çok iyi bir takıma geldim. İlk geldiğim zamanlarda biraz bocalayacak gibi oldum. Çünkü yeni bir takım, yeni takım arkadaşları, çalışanlar olsun bu konuda sıkıntı yaşayabileceğimi düşündüm. Ama bu güzel ekiple tanıştıktan sonra gerçekten bu adaptasyon sürecini çok çabuk tamamladım. Güvende kazandım. Kendi açımdan mutluyum ve takıma iyi bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum" dedi.

"GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Yeni Malatyaspor maçının önemine de dikkat çeken Levan Shengelia, "Bizim açımızdan çok önemli bir müsabaka olacak. Çünkü lig tablosuna bakacak olursanız bütün takımlar birbirlerine yakınlar. Bu maçtan kesinlikle galip gelmek istiyoruz. Maçı çok ciddiye alıyoruz. Yukarılarda olmak istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Levan Shengelia açıklama


Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:57 Kaynak: DHA
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