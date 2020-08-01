Levent Ayçiçek, Altınordu yolunda!

Kırmızı-lacivertlilerin orta sahada forma giyen gurbetçi futbolcuya geçen sezon devre arasında da talip olduğu öğrenildi.

Kırmızı-lacivertlilerin orta sahada forma giyen gurbetçi futbolcuya geçen sezon devre arasında da talip olduğu öğrenildi. İzmir'e kadar gelen Levent'in son anda kulübünün izin vermemesi nedeniyle Adana'ya dönmek zorunda kaldığı belirtildi. İkinci yarıda Adana Demirspor'da forma şansı bulamayan Almanya doğumlu 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hannover 96 altyapısında yetişep Werder Bremen'le Bundesliga tecrübesi yaşayan Levent, alt yaş gruplarında Almanya milli takım formasını da terletti. 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Adana Demirspor'a transfer olan gurbetçi 10 numara, ilk yılında 13 maçta görep alıp 1 gol attı. Levent, geçen sezon ilk devrede 9 karşılaşmaya çıkıp, yine 1 kez rakip fileleri sarstı. Adana Demirspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kulüpten ayrılması bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:33

Son Dakika

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi

Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım

Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesinde bulunan bir aslana ismini verdi

Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu

Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi

İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti

Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor

Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı

Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor

Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı

Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı

Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı

Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor