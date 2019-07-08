Levent Baştürk: SETA Raporu açık bir şekilde fişleme, şeytanlaştırma ve hedef gösterme
1 saat önce
SETA'nın yabancı kuruluşlarda görev alan gazetecilere dair Raporu, basın ve ifade özgürlüğü, kişisel bilgilerin gizliliği gibi alanlardaki kritik tartışmaların odağında kalmayı sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:37
SETA Vakfı'nın, euronews Türkçe'nin de aralarında yer aldığı "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporuna tepkiler kartopu etkisiyle büyüyor.
Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) başta olmak üzere meslek kuruluşları, raporu bir fişleme belgesi olarak görürken, TGS Pazartesi günü SETA hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu
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