Son Dakika Haberleri: Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı

Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı

23 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Beceren son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Beceren son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Beceren'in cenazesi Kaş'ta Merkez Süleyman Çavuş Camii'nde kılınan namazın ardından Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Yaklaşık 20 yıldır Kaş'ta yaşayan oyuncunun hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Levent Beceren

1961 İstanbul doğumlu olan Levent Beceren, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Ankara Sanat Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1988 yılında Berlin'e gitti, orada Tiyatrom'da ve Weimar National Theater'da oyuncu olarak sanat hayatına devam etti. Heredot Cevdet Saati, Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm, Halil İbrahim Sofrası, Benim Annem Bir Melek, Kurtlar Vadisi Pusu, Ekmek Teknesi, Polizei, Belgelerle Kurtuluş Savaşı gibi televizyon dizisi ve sinema filmlerinde oynadı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

Antalya, Levent Beceren, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı

Ünlü Model Adriana Lima'dan Metin Hara'ya İki Şart! Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 16:41:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]