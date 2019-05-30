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Levent Bıçakcı yeniden UEFA Tahkim Kurulunda

1 saat önce

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı, 2019-2023 dönemi için yeniden UEFA Tahkim Kuruluna seçildi.

Levent Bıçakcı yeniden UEFA Tahkim Kurulunda, System.String[]
Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı, 2019-2023 dönemi için yeniden UEFA Tahkim Kuruluna seçildi.
UEFA Yönetim Kurulu'nun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptığı toplantıda alınan kararla Levent Bıçakcı, 2019-2023 dönemi için UEFA Tahkim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. 1990 yılından bu yana UEFA'da görev yapan Bıçakcı, UEFA Tahkim Kurulunun en eski ve en uzun görev yapan üyesi unvanını taşıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bıçakcı, "Avrupa futbolunun en üst yönetiminde böylesi önemli görevi bana bir kez daha veren UEFA Yönetim Kuruluna teşekkür ederim. 29 yılda olduğu gibi yeni yönetim döneminde de futbola değer katan çalışmalar içinde olacağım. Yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Levent Bıçakcı, 2004-2008 ve 2015-2019 dönemlerinde ayrıca UEFA Tahkim Kurulunda asbaşkan olarak görev yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:05 Kaynak: AA
Servet Yazıcı, Levent Bıçakcı, Spor
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