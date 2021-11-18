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Levent Börek'in İstanbul'daki 48'inci şubesi açıldı - Son Dakika

Levent Börek'in İstanbul'daki 48'inci şubesi açıldı

18.11.2021 18:33

Levent Börek İstanbul'daki 48'inci şubesini Kadıköy'de açtı.

Levent Börek İstanbul'daki 48'inci şubesini Kadıköy'de açtı. Yeni şubede, börek çeşitlerinin yanı sıra tatlılar ve unlu mamüller de bulunuyor. Levent Börek, bu ay içinde yurt dışındaki ilk mağazasını Hollanda'da açacak.

Merkezi Adana'da bulunan Levent Börek İstanbul'daki şubelerine bir yenisini daha ekledi. Levent Börek, İstanbul'da 48, Türkiye'de 163'üncü şubesini Kadıköy Mühürdar Caddesi'nde açtı. 120 metrekarelik yeni şube, açılışın ilk gününde lezzetseverlerin durağı oldu.

Türkiye genelinde 163, İstanbul'da ise 48'inci şubelerini açtıklarını söyleyen Levent Börek Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Balkan, 'Bu sene içerisinde Türkiye'deki şubelerimizi 185 civarında tamamlamayı, önümüzdeki yıl da 45-50 civarında Türkiye çapında bir açılış planlıyoruz. Avrupa'da da 6 ülkede franchise sözleşmelerimizi yaptık. Bunların ilki Hollonda'da olacak. Avrupa'da 6 noktada master franchise anlaşmamız var lakin açılışlarımız koronavirüs salgını nedeniyle biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor' diye konuştu.

ZENGİN MENÜ İÇERİĞİ

120 metrekarelik yeni şubede, zengin menü içeriğinin bulunduğunu belirten Balkan, 'Her bir noktada bakıldığında farklı ürün çeşitliliğimiz yok ancak bulunduğu lokasyona göre çeşitlilik gösteren adetsel anlamda bir değişkenlik var. Burada da zengin bir menümüz var. 12 börek çeşidi, 10-12 çeşit civarında tatlı türevlerimiz var. Buna ilave olsun diye de unlu mamul tarafını zengin tutuyoruz. Kek, poğaça, simite de yer veriyoruz' ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLERİN İSTEKLERİNE ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Konsept ve ürün çeşitliliği açısından geliştirmeler yaptıklarına dikkat çeken Balkan, 'Hem konsept anlamında birtakım geliştirmeler yapıyoruz hem de ürün anlamında. Eğer müşterinin talep ve isteklerini göz önüne alıp, bununla ilgili ürünü geliştiremezsek orada müşteri memnuniyetsizliği yaratırız. Bu da doğal olarak cirosal anlamda da negatif etki gösterecektir. İçinden geçtiğimiz bu dönemde böy şubeler açmak hem ülkemiz hem de bizim açımızdan mutluluk verici' diye konuştu.

'MAĞAZA AÇMIŞ OLMAK İÇİN AÇMIYORUZ'

Levent Börek olarak büyüme hedeflerini gerçekleştirirken, franchise konusunda da birçok hususa dikkat ettiklerini ifade eden Balkan, 'Biz 4 doğru olarak bakıyoruz. Öncelikle doğru lokasyonu bulmak, doğru kiralamayı yapmak, doğru franchise, doğru nokta ile buluşturmak ve doğru operasyon yapmaya dikkat ediyoruz. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de aynı şeylere dikkat ediyoruz. Mağaza açmak için açmıyoruz. 20 tane mutsuz franchise olana kadar 10 tane mutlu franchiseımızın olması bizim için daha iyi' dedi.

'İLK GÜN BEKLEDİĞİMİZDEN GÜZEL GEÇTİ'

Yeni şubenin işletmecisi Tarık Çeken ise, franchise almak istedikleri zaman birçok yeri araştırdıklarına dikkat çekti.

Levent Börek ile güzel işler yapacaklarına inandıklarını belirten Çeken, 'Bu lokasyonu bulmak için de çok uğraştık. Son derece mutluyuz, çok güzel kazançlarımız ve günlerimiz olur. Biz de yeni lezzetler keşfettikçe öneriler sunmayı düşünüyoruz. Şubemizin Kadıköy'de olması bizim için büyük bir avantaj. İlk günümüz beklediğimizden güzel geçti. Sürekli bir sirkülasyon var' ifadelerini kullandı.

Levent Börek'in İstanbul'daki 48'inci şubesi açıldı
Levent Börek'in İstanbul'daki 48'inci şubesi açıldı
Levent Börek'in İstanbul'daki 48'inci şubesi açıldı
Levent Börek'in İstanbul'daki 48'inci şubesi açıldı

İstanbul, Hollanda, Türkiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Levent Börek'in İstanbul'daki 48'inci şubesi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Levent Börek'in İstanbul'daki 48'inci şubesi açıldı - Son Dakika
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