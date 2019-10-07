Son Dakika Haberleri: Levent Erdoğan: Adaylar projeleri açıklasın
Son Dakika Spor Levent Erdoğan: Adaylar projeleri açıklasın

Levent Erdoğan: Adaylar projeleri açıklasın

1 saat önce

Erdoğan, ortaya çıkan Başkan adaylarının projelerini anlatması gerektiğini ileri sürerek şöyle konuştu: "Beşiktaş camiasında başkanlığa adı geçen tüm arkadaşların ortak menfaatleri Beşiktaş.

Levent Erdoğan: Adaylar projeleri açıklasın, System.String[]

Erdoğan, ortaya çıkan Başkan adaylarının projelerini anlatması gerektiğini ileri sürerek şöyle konuştu:


"Beşiktaş camiasında başkanlığa adı geçen tüm arkadaşların ortak menfaatleri Beşiktaş. Ama kongre üyeleri başkan adaylarından kulübün içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak projelerini açıklamalarını bekliyoruz. Çünkü kulübün uyeleri ortalıkta sürekli sorun ve problem gibi gözüken maddi olayların çözümlü konusunda bilgilenmek istiyor" dedi.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:11 
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