Levent Erdoğan: Adaylar projeleri açıklasın

Erdoğan, ortaya çıkan Başkan adaylarının projelerini anlatması gerektiğini ileri sürerek şöyle konuştu:



"Beşiktaş camiasında başkanlığa adı geçen tüm arkadaşların ortak menfaatleri Beşiktaş. Ama kongre üyeleri başkan adaylarından kulübün içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak projelerini açıklamalarını bekliyoruz. Çünkü kulübün uyeleri ortalıkta sürekli sorun ve problem gibi gözüken maddi olayların çözümlü konusunda bilgilenmek istiyor" dedi.