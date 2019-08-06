Levent Eriş, Anadaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı
2 saat önce
Teknik Direktör Levent Eriş, Adanaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
Teknik Direktör Levent Eriş, Adanaspor
'un başında ilk antrenmanına çıktı.
Turuncu-beyazlı takımın Bolu
'da bir otelde basına açık yaptığı antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Dün oynanan İstanbulspor
maçında ilk 11 oynayan futbolcular yardımcı antrenörler gözetiminde 30 dakika düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular geniş alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyun oynayan Adanaspor, açma germe hareketleriyle sabah antrenmanını tamamladı.
Adanaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - ADANA
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