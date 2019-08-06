Son Dakika Haberleri: Levent Eriş, Anadaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı
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Levent Eriş, Anadaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

2 saat önce

Teknik Direktör Levent Eriş, Adanaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı.

Levent Eriş, Anadaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı, System.String[]
Teknik Direktör Levent Eriş, Adanaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı.

Turuncu-beyazlı takımın Bolu'da bir otelde basına açık yaptığı antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Dün oynanan İstanbulspor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yardımcı antrenörler gözetiminde 30 dakika düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular geniş alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyun oynayan Adanaspor, açma germe hareketleriyle sabah antrenmanını tamamladı.

Adanaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - ADANA
Adanaspor, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
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