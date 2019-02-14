Son Dakika Haberleri: Levent Eriş: Bucaspor Ayağa Kalkacak

Levent Eriş: Bucaspor Ayağa Kalkacak

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş, 15 puanla sonuncu sırada olan takımı ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Levent Eriş: Bucaspor Ayağa Kalkacak, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş, 15 puanla sonuncu sırada olan takımı ayağa kaldıracaklarını söyledi. 

Kariyerinde 3'üncü kez göreve geldiği sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar anlaşan Levent Eriş, "Kurtuluş mücadelesinde ben taşın altına elimi değil gövdemi koyacağım. Hep birlikte Bucaspor'u bulunduğu yerden layık olduğu yere getireceğiz. Zor bir görevdeyim ama söz konusunu Buca ve İzmir olunca düşünmeden bu görevi kabul ettim" diye konuştu. 

Levent Eriş, pazar günü iç sahada oynanacak Bağcılarspor maçında ilk kez sarı-lacivertlilerin başında sahaya çıkacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:37 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
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