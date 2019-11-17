Son Dakika Haberleri: Levent Eriş: Golü atan yerden kalkmıyor
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Levent Eriş: Golü atan yerden kalkmıyor

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sahasında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup eden B. Elazığspor'da Teknik Direktör Levent Eriş maç sonu değerlendirmede bulundu.

Levent Eriş: Golü atan yerden kalkmıyor, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sahasında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup eden B. Elazığspor'da Teknik Direktör Levent Eriş maç sonu değerlendirmede bulundu. Skoru çok farklı çevirebilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Eriş, "Rakibin arkada bıraktığı boşlukları çok iyi değerlendirebilecek duruma sahip olmamıza rağmen birazcık final pasında sıkıntı yaşadık. Onları da değerlendirebilsek skor çok daha farklı olabilirdi. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. İkinci yarı değişiklikler yaptık. Biz golü de çok erken yeyince biraz bocaladık. İyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Geçen haftada mağlubiyeti hak etmedik. Bugün geriden gelip kazanmak önemliydi. Bu lig çok kötü bir lig. Golü atan takım maalesef yerden kalkmıyor. Öne geçen takım maalesef ayağa kalkmıyor bu ligde. Gencecik çocuklarımızın müthiş becerileriyle maçı kazandık. Taraftarlarımıza armağan ediyorum. Çocuklar güzel mesafe kat ediyorlar. Ne olur bu çocuklara sahip çıkalım. Amaç Elazığspor'u yaşatmak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:53 
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