Levent Eriş, Kastamonuspor ile anlaştı

Hafta sonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif ile karşılaşan GMG Kastamonuspor'un başında çıkan Levent Eriş, Amed'i kupa dışı bıraktıktan sonra Kastamonuspor ile anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un hafta sonunda Ziraat Türkiye Kupasında Amed Sportif ile çıktığı karşılaşmanın başında Levent Eriş yer aldı. Amed Sportif'i 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupasından eleyen Teknik Direktör Levent Eriş ile GMG Kastamonuspor sezon sonuna kadar resmi anlaşma sağladı. İmza töreni ise İsmail Dikmenli Spor Tesislerinde gerçekleşti. GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün ile Teknik Direktör Levent Eriş ve teknik ekibi, düzenlenen imza töreniyle sezon sonuna kadar kendilerini GMG Kastamonusporlu yapan imzayı attı.

"Transfer yasağının kalkmasıyla takımı güçlendireceğiz"

İmza töreninde konuşan GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün, "Bugün güzel bir gün bizler için, Levent hocamızla prensip olarak anlaşma sağladık. Uzun vadede başarılı olacağını düşünüyorum inşallah. Daha güzel başarılara, daha güzel günlere hep beraber imza atacağız. Bizim hedeflerimiz tabii ki var, bir kan değişikliği oldu, bir şans değiştirdik aslında. İnşallah ilk yarının bitimine kadar yani transfer yasağını kaldırana kadar toplayabildiğimiz kadarıyla puan toplayıp ikinci yarıya da yeni plan ve programla bu seneyi en iyi yerde tamamlayıp aslında bir sonraki senenin adımlarını atmak buradaki asıl amacımız, inşallah Levent hocam da bu konuda bizlere yardımcı olacak. Hep beraber arzu ettiğimiz başarıları göreceğiz" dedi.

"Yakarışlara, ağlamalara, sızlamalara itibar eden tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız"

Teknik Direktör Levent Eriş ise, "GMG Kastamonuspor takımında olmak bizim adımıza son derece onur verici. Sevgili başkanımızın, değerli onursal başkanımızın, yönetimimizin bizden yana koyduğu tavırdan dolayı, bizimle çalışma isteklerinden dolayı son derece mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Geçmiş dönemlerde Play-Off'lar yaşamış ve her gün çıtasını yükseltmeye çalışan ve bu potansiyeli taşıyan takımın varlığı için biz de mücadele edeceğiz. Genç ve dinamik başkan ve yönetim kuruluyla tanışma fırsatı buldum, onların enerjileriyle bizim de enerjimizin yükseldiğini belirtmek isterim" diye konuştu.

Kastamonusporlu oyuncuları bildiğini ve tanıdığını söyleyen Eriş, "Kastamonuspor takımını biliyorum, tanıyorum; oyuncularla ilgili ufacık bir rahatsızlık olduğunu düşünmüyorum. Yönetimsel olarak da özverili ve mücadele içinde olan bir grubun elemanı olacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Tanıdığım oyuncu grubu, içlerinde geleceğe umutla bakan, hayalleri olan gençleri görmek umut verici. Ben de onların hayallerine ortak olmaktan ve onlara yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Geleceğe dönük planlamanın içinde üzerimize düşen tüm bilgi birikimi en iyi şekilde aktarmaya çalışacağız. Kısa zamanda çok da güzel bir frekans yakaladık" şeklinde konuştu.

Tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Eriş, "Biz alabildiğimiz en yüksek puanı değil, ortada bulunan 93 puanın hemen hemen hepsine talibiz. Bu konuda yakarışlara, ağlamalara, sızlamalara itibar eden bir grup değiliz. Hiçbir zaman teslimiyete ve kaderciliğe inanan bir kişiliğe sahip değilim. Biz en iyisini yapmak için mücadele vereceğiz. Hep beraber olmayı, biz demeyi, birlikte başarmayı çok arzuluyorum" ifadelerini kullandı.

Eriş, şöyle devam etti:

"22 senelik teknik direktörlük hayatımda 5 senelik mukaveleler de 1 aylık mukaveleler de yaptım. Çok risk aldığım dönemler de oldu. Önemli olan kontratta yazan süreler değil, o sürelerde ne verdiğinizdir. Gönül bağı olduktan sonra kağıt üstünde yazanın anlamı yoktur."

Kulüp Menajeri Mustafa Soley'in de yer aldığı imza töreninde Teknik Direktör Levent Eriş'in yardımcılığını İbrahim Poligon, Göktuğ Ertetik; Analizci Oğuzcan Koral, Kaleci Antrenörü Umutcan Yüksel yapacak. - KASTAMONU