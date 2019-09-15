Son Dakika Haberleri: Levent Eriş: "Rakibin ofsayt golünü yesek emeğimiz heba olacaktı"
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Levent Eriş: "Rakibin ofsayt golünü yesek emeğimiz heba olacaktı"

42 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Adana Demirspor maçının ardından, "Bu ligde 'VAR' olmaması sıkıntı.

Levent Eriş:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Adana Demirspor maçının ardından, "Bu ligde 'VAR' olmaması sıkıntı. Eğer rakibin ofsayt pozisyonundaki golünü yeseydik emeğimiz heba olacaktı" dedi.


TFF. 1. Lig'in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Maçın 35 dakikasını 10 kişi tamamlamış geçen haftanın bir benzerini yaşamış ve takım olarak ilk devre istediklerimizi gerçekleştirememiş ama ikinci devre 10 kişiyken yakaladığımız 3-4 tane pozisyon ve rakibin bir pozisyonu var çok net bir ofsayt. Bu ligde 'VAR' olmaması sıkıntı. Bu golü yeseydik emeğimiz heba olacaktı.. Eksik olan taraflarımız var henüz bazı oyuncularımız henüz hazır değil. Bu aralar iyi geliyor ama bazı oyuncularımızın bizimle birlikte olmayışı kötü etkiliyor. İnşallah hiç kaybetmeyen takım görüntümüz devam edecektir. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yiğidin hakkını yiğide veren anlayışları var. Çocuklarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Aslan gibi mücadele ettiler" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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