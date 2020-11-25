Levent Eriş'ten hakemlere sitem - Son Dakika

Levent Eriş'ten hakemlere sitem

25.11.2020 17:05
Levent Eriş'ten hakemlere sitem, System.String[]

Eskişehirspor'a Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2-0'lık skorla yenilen Kastamonuspor'da Teknik Direktör Levent Eriş, hakemlere ve Türk futbolunun duayen isimlerine serzenişte bulundu.

Eskişehirspor'a Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2-0'lık skorla yenilen Kastamonuspor'da Teknik Direktör Levent Eriş, hakemlere ve Türk futbolunun duayen isimlerine serzenişte bulundu.

Eskişehirspor'a 2-0 kaybedilen Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçının ardından konuşan Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, hakemlere sitemde bulundu. Lig ayrımı yapmadan müsabaka yönetilmesi gerektiğini söyleyen Eriş, "Tabii ki kupa ülkemiz için çok önemli değerlerden bir tanesi. Kazanmak için geldik ama eldeki bazı oyuncularımızın Covid-19 olması sonucu bazı oyuncularımızın başka yerlerde oynatmak zorunda kaldık. Bir şeyler denemeye çalıştık. Genç oyuncularımıza şans verdik. Hakemler konusunda da, lig müsabakalarında sektörün içerisindeyiz. Takımların liglerini ayırmadan maç yönetebilme ufkuna sahip olsunlar. Bu 2. Lig, bu 3. Lig demeden daha cesur, gördüklerini çalarak, psikolojik açıdan çalışarak işimizi yapmamız lazım. Türk futbolu büyük sıkıntılar yaşıyor ve yaşamaya devam edecektir. Son derece başarılı, gençlerimizle mücadele ettik. Kırmızı kart var. Neden vermiyorsun? Hadi penaltıyı vermedin. Olabilir. Ama kırmızıyı neden vermiyorsun? Neymiş taca gidiyormuş. Oyuncu kaleye hamlesini yapmış, neyi korumaya çalışıyorsun? Kaleciye sarı kart versen ikinci kırmızıya dönecek. Türk futbolu adına üzülüyorum. Bu sektörde yer alan hakemlerimiz adına üzülüyorum. Derslerine biraz daha çalışsınlar" dedi.

"Duayen diye isimlendirdiğimiz insanlar da artık bir şey yapsın"

Pandemi sebebiyle müsabakalara ara verilmesi gerektiğini dile getiren kişileri eleştiren deneyimli çalıştırıcı, "Bir sürü insan ekmek yiyor burada. Türk futbolunun duayenlerinden biri çıkmış; 'pandemiden dolayı maçlar iptal olsun' diyor. ya ne oluyor ya? Birçok insan buradan ekmek yiyor. Tuzu kuru olanlar istediği gibi söylüyor. Ama iki pandemi yaşandığında, 'eyvah' diyorlar. Bu çocuklar evlerine ekmek götüremeyecek. Bırakın skorsal başarıları artık. Türk futbolunda başarı sadece sportif anlamda olmaz. Duayen diye isimlendirdiğimiz insanlar da artık bir şey yapsın. Bu çocuklar ekmek yiyor buradan. Gelsin Eskişehirspor, Kastamonuspor bu kulüpler neler çekiyor görsünler. Gelin araştırın, sorun, öyle yapın. Şiddetle kınıyorum. Bırakın Galatasaray'ın yenip yenmediğini. Sizin yarışacağınız kişiler Erol Bulut, Okan Buruk değil. Sizin Türk futbolunu gelişimini düşünmeniz lazım" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Levent Eriş'ten hakemlere sitem

Türkiye Kupası, Eskişehirspor, Kastamonuspor, Levent Eriş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Levent Eriş'ten hakemlere sitem - Son Dakika Spor


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