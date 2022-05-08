Levent Gök: Cesurlarsa İktidar Partisinin Milletvekillerine Bizlerle Sahayı Dolaşmalarını Teklif Ediyorum - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, KRT TV'de katıldığı programda Ankara'nın ilçe ve köylerini sürekli gezdiğini söyleyerek ekonomik krizin etkilerini anlattı. Gök, "İktidar partisi milletvekillerinin kendilerine güvenleri varsa, cesurlarsa bizlerle beraber sahayı dolaşmalarını teklif ediyorum" dedi.

KRT TV'de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programına dün gece CHP'li Gök, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Göç Hukuku uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi katıldı.

Levent Gök, Ankara'nın ilçe ve köylerini sürekli gezdiğini belirterek, "İktidar partisi milletvekillerinin kendilerine güvenleri varsa, cesurlarsa bizlerle beraber sahayı dolaşmalarını teklif ediyorum. Gelsinler Kızılay'da yanımıza kimseyi almadan birlikte yürüyelim, esnafı beraber dolaşalım" dedi. Gök, şöyle konuştu:

"ÇİFTÇİ NE YAPIYOR NE EKİYOR BİÇİYOR, BERABER TESPİT EDELİM"

"Masrafları ben karşılayayım, ulaşım araçlarını temin edeyim Ankara'nın ilçelerine gidelim Polatlı'ya, Haymana'ya Gölbaşı'na gidelim, köylere gidelim. Çiftçi ne yapıyor ne ekiyor ne biçiyor, beraber tespit edelim. Yüreği yeten, cesur bir AKP milletvekili varsa bütün masraflarını ben karşılamak kaydıyla kendisiyle pazara esnafa ilçelerimize köylerimize gitmeye davet ediyorum. Bizi izleyenler karşısında hodri meydan diyorum; buyurun beraber gezelim diyorum."

GELECEK PARTİ'Lİ KERİM ROTA: ENFLASYON EKİM AYINDA PİK YAPACAK

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota iktidarın ekonomi politikasını Tansu Çiller'in başbakanlığı dönemiyle karşılaştırdı yaptı. Rota sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayı içinde asgari ücrette mutlaka bir artış yapılacağını tahmin ediyorum. Ama bunun bir faydasının olmayacağını biliyorum, asgari ücrete yapılacak yüzde 30'luk bir zammın çok kısa zamanda eriyeceğini tahmin etmek çok zor değil. Ekim ayına kadar enflasyonda yükselme bekliyorum, pik yapacağını düşünüyorum. Üç haneli bir rekora doğru Türkiye'yi götürebilir.

"HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ ENFLASYONUNU ÜÇ HANELİ DURUMA GETİREN TEK SİYASETÇİ TANSU ÇİLLER"

Türkiye'yi hem üretici hem tüketici enflasyonunu üç haneli duruma getiren tek bir siyasetçi olmuştu bugüne kadar Tansu Çiller. Her iki enflasyonda yükselmişti. Tayyip Erdoğan ve Nurettin Nebati'nin de bu rekoru kırmaya aday olduklarını düşünüyorum. Bizi üç haneli hem üretici hem tüketici enflasyonuna götürebilirler ekim ayında. Enflasyon daha yükselmiyorsa önümüzdeki bir yıl içinde seçim olacağı içindir, eğer iki üç yıl sonra olsaydı daha fazla yükselirdi. İktidar değişimi ümidiyle beraber belli bir yerde tutulabiliyor."

NURAY EKŞİ: KONSOLOSLUKTA İŞLEM YAPTIRIYORLARSA, O İNSANLARIN SURİYE DEVLETİYLE BİR SORUNU YOKTUR

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Göç Hukuku uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, İstanbul Suriye Konsolosluğu'nda işlem yaptıran sığınmacıların hukuki durumunu değerlendirdi. Konsolosluk önünde oluşan kuyrukları soran Ekşi şöyle devam etti:

"Konsoloslukta işlem yaptırıyorlarsa, o insanların Suriye devletiyle bir sorunu yok demektir. Yani Suriye devletinin diplomatik himayesinden halen yararlanıyorlar. Hem taraf olduğumuz milletler arası anlaşmalarda hem de kendi iç hukukumuzda sığınma statüsüyle bir ülkede bulunan kişiler kendi devletinin himayesinden yararlanıyorsa onların statüleri sona erdirilir ve ülkelerine gönderilirler. Şimdi bir defa bunu uygulamamız gerekiyor.

"ESAD YÖNETİMİYLE DİPLOMATİK İLİŞKİ KURMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

İkincisi bayramda ülkelerine gidebiliyorlarsa dönememeleri lazım. Bir başka husus da Suriye vatandaşlarının gönderilebilmesi için bizim Suriye devletiyle ilişkiye girmemiz lazım. Suriye BM üyesi. Suriye yönetimini Birleşmiş Milletler meşru hükümet olarak kabul ediyor. Bizim Esad yönetimiyle diplomatik ilişki kurmaktan başka çaremiz yok. Amerika istemeyecektir ama Rusya, İran ve Türkiye garantörlüğü ile insanların Suriye'ye gönderilmesi gerekiyor. Suriyelilerin toprakları gasp edilmiştir, terör örgütleri tarafından. Esad yönetimi yasa çıkardı, tapularınızı getirin taşınmazları üzerinize geçirelim dedi. Af yasaları çıkarıyor Esad yönetimi."

"SIĞINMACILAR SORUNU, GÜVENLİK SORUNUDUR"

1990 yılında Peşmergelerin Irak sınırına gelişi sırasında Birleşmiş Milletler 'Böylesi büyük bir göç hareketi uluslararası barış ve güvenliğe tehdittir' dedi. Dolayısıyla sığınmacılar güvenlik sorunu mu sorusunun yanıtı açık ve net güvenlik sorunudur. Zaten bu kadar büyük bir kitlesel hareket her devlet açısından güvenlik sorunudur. Türkiye açısından en büyük açmaz Türkiye ile Suriye arasında diplomatik temasın olmamasıdır. Yani Türkiye Suriye yönetimiyle herhangi bir sorunu olmayanları gönderebilir."