Levent Gök, Süleyman Soylu'ya Sordu: "Uyuşturucuların Limanlardan Geçişi Neden Engellenmiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Levent Gök, Süleyman Soylu'ya Sordu: "Uyuşturucuların Limanlardan Geçişi Neden Engellenmiyor"

21.07.2022 17:20
Levent Gök, Süleyman Soylu'ya Sordu: "Uyuşturucuların Limanlardan Geçişi Neden Engellenmiyor"

Önceki yıla göre uyuşturucu suçları sayısının yüzde 35 ve şüphelilerin sayısının yüzde 27 oranında artması TBMM gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Uyuşturucuların özellikle ülkemiz limanlarından geçişinin engellenememesinin sebepleri nelerdir” diye sordu.

Önceki yıla göre uyuşturucu suçları sayısının yüzde 35 ve şüphelilerin sayısının yüzde 27 oranında artması TBMM gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Uyuşturucuların özellikle ülkemiz limanlarından geçişinin engellenememesinin sebepleri nelerdir" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu'nu gündeme taşıdı.

Rapordaki verileri soru önergesine de aktaran Gök, uyuşturucuyla mücadele için kamu harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 27.2 artışla 2 milyar 340 milyon 421 bin TL'ye yükseldiğini ancak uyuşturucu suçlarının sayısı yüzde 35 ve şüphelilerin sayısı ise yüzde 27 oranında artış gösterdiğini belirtti. Gök, "Ülkemizin çeşitli uyuşturucu türlerinin ticaretinde geçiş koridoru haline geldiği anlaşılmakta, uyuşturucuya karşı verildiği ifade edilen mücadelenin başarısı kamuoyunda tartışılmaktadır. Türkiye'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı aldığı tedbirlerin somut sonuçlar vermesi beklenmekte, öncelikli olarak gençlerimizin zehir bataklığından korunması gerekmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'ya yöneltilen sorular şöyle:

"Uyuşturucuyla mücadele için yapılan kamu harcamalarında bir önceki yıla göre yüzde 27.2 artış olduğu halde uyuşturucuya ilişkin suçlarda ve şüpheli sayısında yüzde 27 ila 35 artış meydana gelmesinin sebeplerini açıklar mısınız? Uyuşturucuyla mücadele için 2021 yılında gerçekleştirilen 2 milyar 340 milyon 421 bin Türk lirası değerindeki kamu harcamalarının kalemlerini açıklar mısınız? 2022 ve 2023 yıllarında uyuşturucuyla mücadele için yapılacak kamu harcamalarının kaç Türk lirası olarak gerçekleşmesi beklenmektedir? 2022 ve 2023 yıllarında uyuşturucuya ilişkin suçlarda hangi oranlarda düşüş kaydedilmesi beklenmektedir? Çeşitli uyuşturucu türlerinin yasadışı ticaretinde gerçekleşen artış Türkiye'nin hedef ve transit ülke olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu uyuşturucuların özellikle ülkemiz limanlarından geçişinin engellenememesinin sebepleri nelerdir?"

YORUMLAR
500
Levent Gök'ten İklim Değişikliğinin Ülke Turizmine Etkilerinin Belirlenmesi İçin Araştırma Önergesi Levent Gök'ten İklim Değişikliğinin Ülke Turizmine Etkilerinin Belirlenmesi İçin Araştırma Önergesi Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 67 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Levent Gök, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Gök, Süleyman Soylu'ya Sordu: 'Uyuşturucuların Limanlardan Geçişi Neden Engellenmiyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:09 Çocukların anlaşmazlığı kadınların kavgasıyla sonlandı! Olaya karışan polis memurunun kendisini darp ettiğini öne sürdü
17:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan kazada ortalık toz duman oldu! Yerde sürüklenen motosiklet alev aldı
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
16:45 Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı
16:37 Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü
16:33 Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:29:36. #1.11#
SON DAKİKA: Levent Gök, Süleyman Soylu'ya Sordu: "Uyuşturucuların Limanlardan Geçişi Neden Engellenmiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement