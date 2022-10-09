Levent Gök'ten Bakan Kirişci'ye: "Mevzuata Aykırı Olarak Fazladan Buğday Alan Firmaları ve Bu Firmalara Verilen Buğday Miktarını Açıklar Mısınız"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2021 yılında firmalara verilen buğdayın tahsis yönteminin değiştirilmesi ile firmaların, yöntemdeki boşluklardan yararlanarak fazla buğday tahsis ettiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Gök, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "2020 ve 2021 yıllarında mevzuata aykırı olarak fazladan buğday alan firmaları ve bu firmalara verilen buğday miktarını açıklar mısınız" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TMO'nun 2021 yılında firmalara buğday verilme yönteminin değiştirilmesinin ardından firmaların yöntemdeki değişiklikten kaynaklı ortaya çıkan boşluklardan faydalanarak fazla buğday tahsis ettiğine ilişkin iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Gök, Meclis'e sunduğu soru önergesinde şu açıklamayı yaptı:

"HALKIMIZ UCUZ GIDAYA ERİŞEMEDİĞİ GİBİ İKTİDARIN YANLIŞ POLİTİKALARININ BEDELİNİ ÖDEMEKTEDİR"

"TMO 2020 ve 2021 yıllarında özellikle ekmek fiyatlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla yüksek miktarlarda buğday ithalatı gerçekleştirmiş, ithal buğdayı sübvansiyonlu bir şekilde piyasaya sürerek görev zararına uğramıştır. Bazı firmaların aynı süreçte mevzuata aykırı olmasına rağmen yerli buğday kullanarak ihracat yaptığı, söz konusu ihracatın TMO'nun daha fazla ve pahalı fiyattan buğday ithal etmesine sebep olduğu düşünülmektedir. TMO her firmaya vereceği tahsis buğday miktarını o firmanın bir önceki yıl yurtiçine verilmek üzere un haline getirdiği buğday miktarına göre belirlemektedir. 2021 yılında tahsis yönteminin değiştirilmesinin ardından firmaların yöntemdeki boşluklardan yararlanarak fazla buğday tahsisi aldıkları iddia edilmektedir.

Çiftçimize yeterli destek verilmemesi sebebiyle ithal buğdaya bağımlı hale gelen ülkemizde tarım ve gıda politikaları işlememekte, iktidarın ithalat sevdası her seferinde hüsranla sonuçlanmaktadır. Buğday ithalatı politikası alışıldığı üzere kamu zararına yol açmakta, halkımız ucuz gıdaya erişemediği gibi iktidarın yanlış politikalarının bedelini ödemektedir"

Gök, Tarım Bakanı Vahit Kirişci'ye şu soruları yöneltti:

"2020 ve 2021 yıllarında mevzuata aykırı olarak fazladan buğday alan firmaları ve bu firmalara verilen buğday miktarını açıklar mısınız? 2020 ve 2021 yıllarında mevzuata aykırı olarak firmalara fazladan buğday verilmesi sebebiyle ortaya çıkan buğday açığının kapatılması için yapılan ek ithalatın miktarını ve maliyetini açıklar mısınız? Süreçte meydana gelen kamu zararının boyutunu ve zararın hangi yöntemle telafi edildiğini açıklar mısınız? Mevzuata aykırı olarak fazladan sübvansiyonlu buğday alan firmalara uygulanan yaptırımları açıklar mısınız? Buğday arzına ilişkin sorunların çözülmesi için yerli üretimi güçlendirecek hamleler yapılması düşünülmekte midir?"