Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "Meslek Liselerinde Öğrencilerimizin Ucuz İş Gücü Olarak Sömürülmesine Son Verilmesi Düşünülmekte Midir" - Son Dakika
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Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "Meslek Liselerinde Öğrencilerimizin Ucuz İş Gücü Olarak Sömürülmesine Son Verilmesi Düşünülmekte Midir"

01.07.2022 11:48
Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "Meslek Liselerinde Öğrencilerimizin Ucuz İş Gücü Olarak Sömürülmesine Son Verilmesi Düşünülmekte Midir"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in meslek liselerinde ekmek üretileceği yönündeki açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Gök, Bakan Özer’e, “Salgın süresince meslek liselerinde maske ve dezenfektan üretiminde çalışan öğrencilerimize bu ürünlerin satışından elde edilen gelirlerden herhangi bir ödeme yapılmamasının sebepleri nelerdir? Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimizin ucuz iş gücü olarak sömürülmesine son verilmesi düşünülmekte midir” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in meslek liselerinde ekmek üretileceği yönündeki açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Gök, Bakan Özer'e, "Salgın süresince meslek liselerinde maske ve dezenfektan üretiminde çalışan öğrencilerimize bu ürünlerin satışından elde edilen gelirlerden herhangi bir ödeme yapılmamasının sebepleri nelerdir? Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimizin ucuz iş gücü olarak sömürülmesine son verilmesi düşünülmekte midir" diye sordu.

Levent Gök, 81 ildeki meslek liselerinde ekmek fabrikası kurularak düşük fiyatlı ekmek üretileceğini açıklayan Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Gök, önergesinde, "Covid-19 salgını süresince maske ve dezenfektan üretiminde aynı yöntem kullanılmış, denetimsiz ve güvencesiz bir şekilde çalıştırılan öğrencilere emeklerinin karşılığı ödenmemiştir. Öğrencilerimiz, zorunlu staj ücreti olarak asgari ücretin üçte bir oranında ödeme almaktadırlar. Üretimin karşılığının ödenmemesi sonucu, geçtiğimiz yıla göre meslek liselerinin karı yüzde 231 oranında artmış, çocuklarımız ucuz iş gücü olarak sömürülmüştür. İktidarın yanlış politikaları sonucunda artan enflasyonun bedeli yine enflasyonun altında ezilen halk kitlelerine ödetilmekte, devlet eliyle yürütülen emek sömürüsünün sona erdirilmesi beklenmektedir" dedi.

Levent Gök, Bakan Özer'e şu soruları sordu:

"Bünyesinde ekmek üretimine başlanmış ve başlanacak meslek liselerini, üretimde çalışan öğrenci sayıları ile birlikte açıklar mısınız?

Meslek liselerinde üretilen ekmeğin satışından elde edilecek kardan emekçi öğrencilerimize aktarılacak ücret miktarını açıklar mısınız?

Salgın süresince meslek liselerinde üretilen maske ve dezenfektan miktarını ve bu ürünlerin satışlarından elde edilen gelirleri karlılık oranları ile birlikte açıklar mısınız?

Salgın süresince meslek liselerinde maske ve dezenfektan üretiminde çalışan öğrencilerimize bu ürünlerin satışından elde edilen gelirlerden herhangi bir ödeme yapılmamasının sebepleri nelerdir?

Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimizin ucuz iş gücü olarak sömürülmesine son verilmesi düşünülmekte midir?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahmut Özer, Levent Gök, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Gök'ten Bakan Özer'e: 'Meslek Liselerinde Öğrencilerimizin Ucuz İş Gücü Olarak Sömürülmesine Son Verilmesi Düşünülmekte Midir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "Meslek Liselerinde Öğrencilerimizin Ucuz İş Gücü Olarak Sömürülmesine Son Verilmesi Düşünülmekte Midir" - Son Dakika
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