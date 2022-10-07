Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "Ösym'nin Sınav Ücretlerinin Kuruma Kâr Ettirecek Seviyede Tutulmasının Sebepleri Nelerdir" - Son Dakika
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Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "Ösym'nin Sınav Ücretlerinin Kuruma Kâr Ettirecek Seviyede Tutulmasının Sebepleri Nelerdir"

07.10.2022 13:41
Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "Ösym'nin Sınav Ücretlerinin Kuruma Kâr Ettirecek Seviyede Tutulmasının Sebepleri Nelerdir"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) bu yılın ilk altı ayında 585 milyon TL’nin üzerinde kâr ettiğini belirtti ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “ÖSYM’nin sınav ücretlerinin kuruma kâr ettirecek seviyede tutulmasının sebepleri nelerdir? Söz konusu yaklaşımı etik ve vicdani buluyor musunuz” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yılın ilk altı ayında 585 milyon TL'nin üzerinde kar ettiğini belirtti ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "ÖSYM'nin sınav ücretlerinin kuruma kar ettirecek seviyede tutulmasının sebepleri nelerdir? Söz konusu yaklaşımı etik ve vicdani buluyor musunuz" diye sordu.

Levent Gök, ÖSYM'nin 2022 yılının ilk 6 ayında 585 milyon TL'nin üzerinde kar etmesine ilişkin, Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. "ÖSYM Başkanlığı 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na göre 2022 yılı ocak-haziran döneminde 445 milyon 927 bin TL gideri olan kurumun 585 milyon TL'nin üzerinde kar etmiş olduğu anlaşılmaktadır" diyen Gök, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

"ÖSYM'nin sınav ücretlerinin kuruma kar ettirecek seviyede tutulmasının sebepleri nelerdir? Söz konusu yaklaşımı etik ve vicdani buluyor musunuz?

ÖSYM'nin mali durumunun göz önüne alınarak sınav ücretlerinin yeniden düzenlenmesi düşünülmekte midir?

2017-2022 döneminde ÖSYM'nin elde ettiği gelir ve giderleri, kar olarak elde edilen gelirlerin harcandığı kalemleri açıklar mısınız?

ÖSYM Başkanlığı 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda şaibe nedeniyle iptal edilen KPSS oturumuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemesinin sebepleri nelerdir?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahmut Özer, Levent Gök, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Levent Gök'ten Bakan Özer'e: 'Ösym'nin Sınav Ücretlerinin Kuruma Kâr Ettirecek Seviyede Tutulmasının Sebepleri Nelerdir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Levent Gök'ten Bakan Özer'e: "Ösym'nin Sınav Ücretlerinin Kuruma Kâr Ettirecek Seviyede Tutulmasının Sebepleri Nelerdir" - Son Dakika
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