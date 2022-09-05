Bulgaristan'da yakalanan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü - Son Dakika
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Bulgaristan'da yakalanan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü

05.09.2022 23:07

Levent Göktaş'ın duruşma salonuna gelişi Levent Göktaş'ın duruşması Bulgaristan'da yakalanan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü SOFYA (AA) – Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Levent Göktaş'ın duruşma salonuna gelişi

Levent Göktaş'ın duruşması Bulgaristan'da yakalanan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü

SOFYA (AA) – Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava bugün görüldü.

Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Göktaş polis eşliğinde getirildi.

Savcılık, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş'ın "geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması" talebinde bulundu.

Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, yaptığı açıklamada, Göktaş'ın Türkiye'de "siyasi suçlu olarak arandığını" ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan'a giriş yaptığını anlattı.

İvanov, "Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye'de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan'a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş." ifadelerini kullandı.

Hasköy Bölge Mahkemesinin, savcılığın gözaltı talebiyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağı öğrenildi.

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Levent Göktaş, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da yakalanan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü - Son Dakika

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