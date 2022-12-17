Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş tutuklandı! İşte ilk görüntüleri

Hüseyin özer :

ihtiyarlık küçültüyor adamı, bir de korkudan büzüşmüş olmalı... Zamanında bağlı olduğu abileri bir şekilde geçirmiştir mülakattan, sınavlardan falan, onlar için boy yada vücutta faça hiç önemli değil yeter ki onlardan olsun...2012de girdiğim polislik sınavında bizzat şahit olmuştum.