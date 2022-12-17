Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş tutuklandı! İşte ilk görüntüleri - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş tutuklandı! İşte ilk görüntüleri

17.12.2022 13:13

2002'de Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nu öldüren ve kırmızı bültenle aranan Mustafa Levent Göktaş, kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade edildi. İstanbul'a getirilen Göktaş'ın ilk görüntüleri de servis edildi.

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı. Türkiye'nin başvurusu üzerine iadesine karar verilen Göktaş, Türk Hava Yolları'nın Sofya seferini yapan tarifeli uçağıyla 23.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastının faili Necip Göktaş tutuklandı

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

İnterpol ekipleri tarafından havalimanına getirilen Göktaş'ı havalimanında uçaktan polis ekipleri teslim aldı. Göktaş İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, duruşma tarihine kadar İstanbul'da cezaevinde tutulacağı öğrenildi. Servis edilen fotoğraflarda Göktaş'ın oldukça yaşlandığı görüldü.

Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastının faili Necip Göktaş tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde 1 Eylül 2022'de polisin rutin kontrolü sırasında yakalanan Mustafa Levent Göktaş'ın ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenmişti. Hablemitoğlu suikastının faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için başlatılan çalışma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iade talepnamesi hazırlandı. Talepname Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderilerek 5 Eylül'de Bulgaristan'a ulaştırıldı. Hakkında, 'tasarlayarak öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamaları bulunan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin 14 Aralık 2022 tarihli kararıyla kabul edilmişti.

Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastının faili Necip Göktaş tutuklandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Hüseyin özer : ihtiyarlık küçültüyor adamı, bir de korkudan büzüşmüş olmalı... Zamanında bağlı olduğu abileri bir şekilde geçirmiştir mülakattan, sınavlardan falan, onlar için boy yada vücutta faça hiç önemli değil yeter ki onlardan olsun...2012de girdiğim polislik sınavında bizzat şahit olmuştum. 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş tutuklandı! İşte ilk görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastının faili Levent Göktaş tutuklandı! İşte ilk görüntüleri - Son Dakika
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