Son Dakika Haberleri: Levent Gülen ameliyat oldu
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Levent Gülen ameliyat oldu

19 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen ameliyat oldu.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen ameliyat oldu.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlık kervanına Levent Gülen'de eklendi. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden savunma oyuncusu Levent Gülen'e "akut apandisit" tanısı konuldu ve hemen ameliyat oldu.Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Karın ağrısı şikayeti olan Kulübümüz sporcularından Levent Gülen'in sağlık sponsorumuz Özel Dünyam Hastanesinde yapılan incelemesinde "akut apandisit" tanısı konulmuş ve laparaskopik apendektomi operasyonu ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Levent Gülen, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
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