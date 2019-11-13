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Levent Gülen yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak
7 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:57 Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor'da sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Levent Gülen'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımızdan Levent Gülen, bugün ön çapraz bağ rekonstriksiyon cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Takıma dönüş sürecinin yaklaşık 6 ay olacağı öngörülmektedir. Geçmiş olsun diliyor, daha kuvvetli şekilde aramıza döneceğine inanıyoruz" denildi.
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