Son Dakika Haberleri: Levent Gülen yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika Spor Levent Gülen yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Levent Gülen yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak

7 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Levent Gülen yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig ekiplerinden İM Kayserispor'da sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Levent Gülen'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımızdan Levent Gülen, bugün ön çapraz bağ rekonstriksiyon cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Takıma dönüş sürecinin yaklaşık 6 ay olacağı öngörülmektedir. Geçmiş olsun diliyor, daha kuvvetli şekilde aramıza döneceğine inanıyoruz" denildi.


İstikbal Mobilya, Levent Gülen, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:57 Kaynak: DHA
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