Levent Gültekin'e saldırı davası: Sanıklara 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika
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Levent Gültekin'e saldırı davası: Sanıklara 11 ay 20 gün hapis cezası

23.03.2022 14:17
Levent Gültekin'e saldırı davası: Sanıklara 11 ay 20 gün hapis cezası

BAKIRKÖY'de bir yıl önce gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla "Kasten nitelikli yaralama" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

BAKIRKÖY'de bir yıl önce gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla "Kasten nitelikli yaralama" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru hakkında "kasten yaralama" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve Levent Gültekin katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mütalaa hakkında savunma yapan sanık avukatı, "Sanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan değerlendirmede haklarında delil olmadığı açıktır. Diğer sanık Ömer için ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını düşünmekteyiz. Kendileri ifadelerinde belirtiği gibi müşteki şahsın tanımamaktadırlar. Kendi hür iradeleri ile emniyete ifade verip teslim olmuşlardır. 43 günlük bir tutukluluk söz konusudur. Sanıklar tutuklandıkları süre zarfında ailevi yönden mağdur olmuşlardır. Adli sicil kayıtları yoktur ve temizlerdir. Kendileri sabit ikametgah sahibidirler. Sanıklar hakkında müvekkillerin bereatlerini talep ederek, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.Mahkeme, sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru'yu "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl hapis cezasına verdi. Sanıkların eylemi nedeniyle müşteki de hafif derecede kemik kırığı meydana gelmesi nedeniyle cezalarını ayrı ayrı 1 yıl 2 aya yükseltti.Sanıkların sosyal ilişkileri ve cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, sanıkların cezalarını ayrı ayrı 11 ay 20 güne indirerek, haklarındaki hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.


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Asliye Ceza Mahkemesi, Levent Gültekin, Emin Kılıç, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Levent Gültekin'e saldırı davası: Sanıklara 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Levent Gültekin'e saldırı davası: Sanıklara 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika
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