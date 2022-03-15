LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI; SANIKLARA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU - Son Dakika
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LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI; SANIKLARA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

15.03.2022 16:56

BAKIRKÖY'DE bir yıl önce gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla "Kasten nitelikli yaralama" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

BAKIRKÖY'DE bir yıl önce gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla "Kasten nitelikli yaralama" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanıklar Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru hakkında ayrı ayrı 4 yıl 6 ay cezalandırılması istendi.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve Levent Gültekin katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı olay günü Levent Gültekin'in basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek şekilde yaralandığını ve sanıklardan Muhammed Emin Kılıç'ın suçlamaları kabul etmediğini, sanık Ömer Doğru'nun da dolaylı olarak suçlamayı kabul ettiğini belirtti. Açıklanan mütalaada sanıkların verdikleri beyanların samimi bulunmadığı vurgulanarak, sanıkların "Kasten nitelikli yaralama" suçunu işlediklerini belirterek, her ikisinin de ayrı ayrı 4 yıl 6 ay kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Duruşma sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

İDDİANAME

Gazeteci Levent Gültekin bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde 8 Mart 2021 tarihinde saldırıya uğramıştı. Soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda müştekinin adli tıp raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını birinci derecede etkileyecek nitelikte olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinde saldırganların tespit edilemediğine de yer verildi. İddianamede, şüpheli Ömer D. ve Muhammet Emin K.'nın "Nitelikli kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor.

LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI; SANIKLARA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI; SANIKLARA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI; SANIKLARA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

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Asliye Ceza Mahkemesi, Levent Gültekin, Emin Kılıç, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI; SANIKLARA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU - Son Dakika


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