- Levent Kartop'a taraftardan büyük ilgi

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop'a, stat dışında bekleyen taraftarlar galibiyetten dolayı tezahüratlarda bulundu.

Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası stat dışında bekleyen taraftarlar, Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop'a sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlara teşekkür eden Kartop, "Hepinizden Allah razı olsun. Beraber başardık. Bu şekilde devam edeceğiz" dedi. Stat önünde basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Kartop, "İki haftadır zorlu maçlara çıkıyoruz. Geriye düşsek bile maçı bırakmıyoruz. Bu maçı çevireceğimize inandığımızı arkadaşlara söyledim. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar devam ettik. Kalan haftalarda da böyle devam edeceğiz. Galibiyeti aileme ve oğluma armağan ediyorum" dedi.