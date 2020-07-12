Levent Kartop: "Ligde kalmak bizim çok önemli, herkes buna inandı..." - Son Dakika

Levent Kartop: "Ligde kalmak bizim çok önemli, herkes buna inandı..."

Atatürk Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Atatürk Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

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Ev sahibi Denizlispor'da hafta içinde idmanda eli kırılan kaleci Tolgahan ve sakatlığı süren sağ bek Lopes mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak.


Galibiyete hasret kalıp düşme korkusu yaşayan Denizlispor'un Teknik Sorumlusu Levent Kartop takımına güvendiğini söyledi.


Telafisi olmayan haftalara girdiklerine değinen Kartop, " Trabzonspor'un gücü ve hedefi belli. Ancak bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Trabzonspor'a karşı alnımızın akıyla mücadele edeceğiz. Sahadan iyi bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde kalmak bizim çok önemli, herkes buna inandı. Bu işi camia olarak başaracağız" dedi.


Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Denizlispor 2-1'lik skorla kazanmıştı.


Denizlispor'un muhtemel onbiri ise şöyle;


Hüseyin - Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega


Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Yaşar Kemal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:12 

Son Dakika Spor Levent Kartop: 'Ligde kalmak bizim çok önemli, herkes buna inandı...' - Son Dakika Spor
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