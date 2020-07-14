Levent Kartop: "Maçı aldığımız için çok mutluyum" - Son Dakika

Levent Kartop: "Maçı aldığımız için çok mutluyum"

- Levent Kartop: "Maçı aldığımız için çok mutluyum" Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop: "2 haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz" Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop, Trabzonspor galibiyeti sonrası "Zorlu bir müsabaka bizi bekliyordu, çünkü iki haftadır...

- Levent Kartop: "Maçı aldığımız için çok mutluyum"

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Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop:

"2 haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop, Trabzonspor galibiyeti sonrası "Zorlu bir müsabaka bizi bekliyordu, çünkü iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz. Geçen hafta oğlum bir yaşına girdi ve ona doğum günü hediyesi vermek istiyordum. Üç puanı da ona armağan ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1 yenen Denizlispor'da Teknik Direktör Levent Kartop, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Kartop, "Zorlu bir müsabaka bizi bekliyordu, çünkü iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz. Oyunda 1-0 geriye düştüğümüz anlarda bile maçı bırakmamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü arkadaşlarımızla konuştuk, soyunma odasına girdiğimde onlara şunları söyledim. Bu takımın bu maçı çevireceğine inanıyorum ve sizlerde inanın ve hepsi bana söz verdi bu maçı alacaklarına dair. Bu maçı aldığımız içinde çok mutluyum" dedi.

"Üç puanı oğluma armağan ediyorum"

Galibiyeti oğluna armağan eden Kartop, "Oyuncularımla gurur duyuyorum, hiçbir zaman bırakmadılar. Geçen haftada son dakikaya kadar devam ettik ve böylede devam edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir Alanya maçı var ve oda zorlu bir rakip. Ona da iyi konsantre olup oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Geçen hafta oğlum bir yaşına girdi ve ona doğum günü hediyesi vermek istiyordum, söz vermiştim aileme. Bu hafta onlar aklıma geldi galibiyetten sonra. Onlara buradan bu üç puanı da armağan ediyorum ve çok seviyorum onları" diye konuştu.

Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 02:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Levent Kartop: 'Maçı aldığımız için çok mutluyum' - Son Dakika Spor
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23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
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