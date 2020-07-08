- Levent Kartop: "Takımımızı inşallah Süper Lig'de bırakacağız"

İSTANBUL - Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Başakşehir müsabakasında takımının istekli oyunundan memnun olduğunu ifade ederek, "İnşallah takımımızı Süper Lig'de bırakacağız" dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartop, Başakşehir karşısında iyi mücadele ortaya koyduklarını dile getirerek, "İyi kontralar yaptık. 2. bölgede iyi direndik zaman zaman pozisyonlarımız vardı. Öne geçebilirdik. Rodallega'nın 2 net pozisyonu vardı. Deplasmanda pozisyon vermememiz bizim için ilerisi için olumlu. Son dakikaya kadar kovaladık. Takımın arzu etmesinden özgüveninden mutlu oldum. İnşallah takımımızı Süper Lig'de bırakacağız. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.