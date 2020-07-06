Levent Kartop: "Taraftarımızın içi rahat olsun..."

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayıp koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında yine seyircisiz oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Yeşil-siyahlılarda adalesinde yırtık tespit edilen Lopes maçta görev yapamayacak.



Puan kayıplarıyla düşme hattına iyice yaklaşan Denizlispor'da göreve getirilen kulübün eski futbolcularından Levent Kartop, bu karşılaşmayla birlikte takımın başında ilk maçına çıkacak. Başakşehir deplasmanının ardından pazar günü de şampiyonluğun diğer güçlü adayı Trabzonspor'u ağırlayıp hem kendisinin, hem de zirvenin kaderini çizecek yeşil-siyahlılar, 32 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. İlk şampiyonluğuyla tarihe geçmeyi hedefleyen Başakşehir ise 63 puan topladı. Levent Kartop, maç öncesi, "Taraftarımızın içi rahat olsun, bu takım ligde kalıp seneye farklı olacak" açıklamasını yaptı.



Denizlispor'un muhtemel 11'i...



Tolgahan - Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega



