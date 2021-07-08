Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek! İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çekmişti

TRT ekranlarında yayınlanan İtalya ile İspanya arasında oynanan maçta İtalya'nın öne geçtiği golü atan Chiesa'yı futbolu bırakan efsane futbolcu Inzaghi diye anons eden spiker Levent Özçelik'e sosyal medyada tepki yağmıştı. Galatasaray yaptığı paylaşımla deneyimli spikere destek verdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK PAYLAŞIMI

Tarihi maçlardan Neuchatel Xamax, UEFA Kupasındaki Arsenal ve Süper Kupa maçındaki Real Madrid maçından kesitler yayınlayan Galatasaray; usta spikerin yanında olduğunu ifade etti. Galatasaray kulübünün sosyal medyada paylaştığı videoda, "Güzel Türkçesi, coşkulu anlatımlarıyla tarihi zaferlerimizde daima yanımızda olan Sn. Levent Özçelik'e sevgilerimizle…" ifadelerine yer verildi.