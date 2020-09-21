Levent Özeren hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı - Son Dakika

Levent Özeren hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı

Sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddia edilen Levent Özeren, 1 yıl 2 aydan 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Levent Özeren hakkında

Sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddia edilen Levent Özeren, 1 yıl 2 aydan 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 33. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Bursa Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gönderilen ihbarda, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiğinin öne sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Özeren'in sosyal paylaşım sitesindeki profil hesabının incelendiği aktarılan iddianamede, bu kişinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili 2015-2020 yıllarında 50'den fazla paylaşımda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede sanığın, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna verdiği savunmasında, kendisine gösterilen sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook'ta belirtilen "Levent Özeren" profil isimli hesapların kendisine ait olduğunu ifade ettiği bilgisine yer verildi.

"Basit şifreler kullandığım için hesaplarım birkaç kez çalındı"

Paylaşımların çoğunun 5 yıl önceye ait olduğunu kaydeden sanığın, o dönem "1234" gibi basit şifreler kullandığı için hesaplarının 4-5 kez çalındığı ve e-posta yoluyla geri alındığını öne sürdüğü beyanları da iddianameye yansıdı.

İddianamede, Levent Özeren'in, tarzı dışındaki bazı paylaşımların kesinlikle kendisine ait olmadığını, kabul ettiği iletilerin ise eleştiri boyutunda bulunduğunu savunduğuna değinildi.

Suçlamayı reddeden sanığın, Cumhurbaşkanına hakaret kastının olmadığı, eleştiri sınırını aşan ifadelerinin bulunabileceği yönündeki sözleri de iddianamede yer buldu.

Sanık hakkında Adalet Bakanlığınca 14 Ağustos'ta kovuşturma izni verildiği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında toplanan tüm bilgi, belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde Özeren'in, sosyal paylaşım sitesi üzerinden herkese açık yaptığı bazı paylaşımları ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 maddesine muhalefet ettiği, dolayısıyla hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delillere ulaşıldığı aktarıldı.

Söz konusu suçtan 1 yıl 2 aydan 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası verilmesi istenen Özeren'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018'de yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu. Bursa'da 10 Temmuz'da gözaltına alınan Özeren, 53 gün süren tutukluluğunun ardından adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Levent Özeren, İddianame, Hakaret, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Levent Özeren hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianame hazırlandı - Son Dakika


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