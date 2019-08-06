Son Dakika Haberleri: Levent Şahin: "Buraya iki kupa ile geldik, üçüncüsü ile döneceğiz"
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Levent Şahin: "Buraya iki kupa ile geldik, üçüncüsü ile döneceğiz"

1 saat önce

Galatasaray Antrenörü Levent Şahin, Süper Kupa Finali öncesi yaptığı açıklamada, "Buraya iki kupa ile geldik, üçüncüsü ile döneceğiz" dedi.

Levent Şahin:
Galatasaray Antrenörü Levent Şahin, Süper Kupa Finali öncesi yaptığı açıklamada, "Buraya iki kupa ile geldik, üçüncüsü ile döneceğiz" dedi.

Yarın oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Galatasaray Antrenörü Levent Şahin ve takım kaptanı Selçuk Şahin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"Çok değerli bir rakibimiz ile oynayacağız"

Galatasaray Antrenörü Levent Şahin, "Geçen senenin lig şampiyonu olarak buraya geldik 2 kupayla bitirdik. Yarın 3.'sü ile döneceğiz. Çok değerli bir rakibimiz ile oynayacağız. Umarım Mehmet hocanın katkılarıyla Süper Lig'e geri döneceklerdir diye düşünüyorum. Geçen seneki şampiyonlukla ilgili olarak zorlu bir süreçten geçtik ve iki kupanın sahibi olduk. Huzurlarınızda sonsuz emeği olan personelimiz taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yarın güzel bir maç olur" diye konuştu.

Akhisarspor camiasına başarılar dileyen Galatasaray takım kaptanı Selçuk Şahin, "Belki biraz kolay gibi gözükebilir ama böyle finallere çıkmak final maçı oynamak kupayı kazanmak için mücadele etmek kolay bir iş değil. O yüzden tebrik ediyorum. Yarın zor bir maç olacak. Mehmet Altıparmak'ı yakından tanırım benim eski takım arkadaşım. Çokta iyi bir hoca şuanda. İyi bir takım kurmuştur. Yarın güçlü bir takım karşımızda olacaktır. Umarım hak edenin kazandığı güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Selçuk Şahin, Levent Şahin, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:08 Kaynak: İHA
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