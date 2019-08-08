Levent Şahin: Kupayı Fatih hocaya armağan ediyoruz

TFF Süper Kupa'yı 6'ncı kez müzesine götüren Galatasaray'da antrenör Levent Şahin, futbolcular Jimmy Durmaz ve Marcao basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mutlu ve gurur duyarak konuştuğunu belirten Şahin, cezalı olduğu için takımın başında yerini alamayan Fatih Terim'e ithafen, "Bizle beraber olamasa bile her zaman desteğini hissettiğimiz hem oyuncu grubu, hem antrenör, hem de çalışanlar olarak huzurunuzda Fatih Terim'e bu kupayı armağan etmek istedik. Umarım sezon içerisinde devam edecek kupalar için bir başlangıç olarak düşünüyorum. Kupayı tekrar hocamıza armağan ediyoruz" dedi.

Tecrübeli oyuncu Jimmy Durmaz da, "Buraya gelirken hedefimiz kupayı kazanmaktı. 90 dakika boyunca bunun için mücadele ettik, belirli zamanlarda iyi performans gösterdik, geliştirmemiz gereken şeyler var, bunu da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Maça iyi başladıklarını belirten Marcao da, "Hedefimiz kupayı kazanmaktı ve kazandığımız için çok mutluyuz. Zorlu bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi bizi bekliyor. Lige odaklanarak iyi bir şekilde başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte basın toplantısı odasına gelerek, tezahüratlarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenör Levent Şahin'in açıklamaları

-Jimmy Durmaz'ın açıklamaları

-Marcao'nun açıklamaları

-Fatih Terim'in görüntüleri

- Ankara