Beşiktaş'ta silahlı iş yeri baskını: Hem dövüldüler hem de silahla vuruldular

Levent'te alacakları olduğunu iddia ettikleri bir iş yerine gelen silahlı iki şahıs, çıkan kavgada içerideki grup tarafından öldüresiye dövüldü. Arbedede silahlarını ellerinden alan gruptaki bir kişi de, şahıslardan birini bacağından vurdu. Canını zor kurtaran şahıs, yaralı halde yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçtıktan sonra bir iş yerinin bahçesinde yere yığıldı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayla ilgili şahsı vuranla birlikte 9 kişiyi emniyete götürdü.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Taner D. ve Kenan D., öğle saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi olan Volkan K.'nın bulunduğu iş yerine geldi. Burada Taner D. ve Kenan D., Volkan K.'den alacağını tahsil etmek istedi. Ancak iş yerindeki 9 kişilik grup ile Taner D. ve Kenan D. arasında arbede çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Taner D. ve Kenan D. karşı tarafa silah çekti.

Yaralı halde 300 metre kaçıp yere yığıldı

Şahısların elindeki silahları alan Volkan K., Kenan D.'yi bacağından vurdu. Taner D. ise içerideki grup tarafından öldüresiye darp edildi. Neye uğradığını şaşıran Kenan D., can havliyle iş yerinden çıkarak yaralı halde kaçmaya başladı. Yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçabilen Kenan D., kendisini bir başka cadde üzerindeki iş yerinin bahçesine girerek yere yığıldı. Yaşananların ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beşiktaş polisi silahları bulup şahısları yakaladı

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, yaralı şahısları ise muhafaza altına aldı. Darp edilerek başı ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Taner D. ve silahla bacağından yaralanan Kenan D. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 9 kişi emniyete götürüldü

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı. Beşiktaş polisinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şahsı silahla vuran Volkan K. gözaltına alınırken, olaya karışan 8 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca iş yerinin güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihazın ise içeridekilerden biri tarafından olaydan sonra sökülüp götürüldüğü iddia edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmayı sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL